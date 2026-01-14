Lazio, Cardone: "Cancellieri è intoccabile per Sarri. Su Tavares..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite in collegamento ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato del mercato della Lazio, soffermandosi sulla trattativa per provare a portare Alex Toth in biancoceleste e sul,e eventuali uscite di Romagnoli, Cancellieri e Tavares. Queste le sue parole:

“Ieri Fabiani è andato in Spagna per cercare di parlare con Toth, o almeno i suoi agenti, ma le cose non sono andate bene; chiaramente quando c’è una squadra di Premier in mezzo la situazione si complica. Noi abbiamo più prestigio, loro più soldi. L’unico modo per avere la meglio su queste società è muoversi in anticipo, come si è fatto con Taylor. Piano B? Si parla di Mendoza, ci sono sempre in ballo Timber e Fabbian".

"Romagnoli e Cancellieri per questa Lazio qui sono troppi importanti, Sarri non ci vuole rinunciare. Con l’esterno ci ha lavorato in estate, complice la mononucleosi di Isaksen, ed è diventato uno dei titolari. Parlo di gennaio, a giugno poi il discorso sarà diverso se ci sarà la tempestività per cambiare e rimpiazzare. Discorso diverso invece per Tavares, ormai ai margini, con questo progetto tecnico non c’entra più niente”.