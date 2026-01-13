Lazio, Cardone: “Toth verso la Premier. Raspadori si poteva fare…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si scalda la sessione invernale di calciomercato, oggi il colpo di scena che ha scosso la Serie A e, in particolare, la Roma. Raspadori ha rifiutato i giallorossi, ha scelto l’Atalanta. In tutto ciò, si attendono notizie sul mercato della Lazio, impegnata a trovare i giusti incastri tra acquisti e cessioni. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione. Di seguito le sue parole:

RASPADORI ALL’ATALANTA - “Operazione a titolo definitivo che con i soldi incassati dalla Lazio si poteva fare; sarebbe stata un’operazione perfetta per accontentare Sarri e la piazza. Forse l’unico aspetto su cui non poteva competere la Lazio è lo stipendio: prendeva 3,8 all’Atletico, ora vediamo a Bergamo”.

TOTH - “Va a giocare nel campionato più importante. Si è inserito il Bournemouth, anche se non è fatta la trattativa è avanzata e io sono pessimista sulla possibilità di vederlo qui. Tu Lazio puoi solo sperare che voglia giocare in Italia, ma non è così perché preferisce la Premier. Comunque non è un profilo che fa impazzire Sarri”.

NUNO TAVARES - “Andrà via, è molto vicino all’accordo con il Besiktas ma lui preferirebbe andare in Qatar per ricevere più soldi. Per quanto riguarda Romagnoli credo che l’allarme ci sia ma sta rientrando, Sarri è convinto che il giocatore resterà. Resta comunque è una situazione da monitorare. Per Cancellieri ancora l’offerta di 15 milioni del Brentford non è ufficiale, ma un’altra trattativa destinata a concludersi con il calciatore che andrà in Premier”.