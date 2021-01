Lazio, Cataldi fa chiarezza: "Mio post non riferito alla Roma ma a chi ha attaccato questo gruppo" - FOTO

L'ex calciatore della Roma Rizzitelli a inizio settimana si era espresso in questo modo parlando del derby: "La Lazio è una piccola squadra, sarà un'amichevole". Parole che poi si sono rivelate un boomerang usato nel post gara da tantissimi tifosi biancocelesti in modo ironico e anche da Danilo Cataldi che le ha utilizzate proprio nel post social al termine del match. Il centrocampista ha voluto anche chiarire che il messaggio non era assolutamente riferito alla Roma: "Ci tengo a fare chiarezza: non ho mai fatto riferimento alla Roma nella mia storia appena dopo il derby. La mia ironia era riferita a chi ha 'attaccato' la Lazio e questo gruppo. Sempre forza Lazio".

