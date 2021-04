Lazio, che onore: per il "Natale di Roma" chiamati i paracadutisti biancocelesti!

Questi giorni sono particolari e avvincenti per Roma. Il 21 aprile si celebra il suo "Natale", quando la città eterna venne fondata nel 753 a.C. In ambito sportivo una sola società ha portato il nome di Roma in giro per l'Europa e per il mondo: la Lazio. Proprio la società laziale, con la sezione Paracadutismo, avrà l'onore di celebrare la città più bella al Circo Massimo. Come riporta il sito della Polisportiva, il Totem Lino Della Corte e il suo team sono stati incaricati dalla sindaca Raggi dell'organizzazione del lancio in occasione della ricorrenza. Le aquile biancocelesti si lanceranno dal cielo con due bandiere: una tricolore e un'altra con il francobollo stampato del 150° anniversario di Roma Capitale. Per ultimo arriverà Della Corte direttamente da 4.000 metri. La cerimonia andrà in onda poi sul TGR Lazio.

