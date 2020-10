Lazio, con il Bologna in campo tutti e sette i nuovi acquisti

Sprazzi di nuova Lazio, o meglio dei nuovi volti finalmente in campo con i biancocelesti. nella sfida di sabato sera vinta per 2-1 con il Bologna infatti, tutti e sette i nuovi acquisti arrivati dal mercato sono scesi in campo, chi da titolare, chi da subentrante. Incoraggiante l'esordio di Pepe Reina, che ha convinto in porta compiendo buoni interventi. Convincente lo era stato già in Champions, ma anche con i felsinei Akpa Akpro, ha sostituito con una buona prestazione Milinkovic a centrocampo. Da perno centrale della difesa ha giocato Hoedt, Fares, (che aveva già esordito), è ormai il padrone della fascia sinistra. Subentrati poi dalla panchina al posto di Leiva e Correa, Escalante e Muriqi. Infine, da registrare finalmente l'esordio di Andreas Pereira con l'aquila sul petto: per il belga sono arrivati i primi 15 minuti giocati in campionato.

Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

Lazio, il programma per la trasferta di Bruges: oggi altri tamponi

TORNA ALLA HOME PAGE