Lazio, controlli di routine a Formello con Villa Mafalda: i dettagli - FOTO
15.01.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Giorno di controlli per la Lazio. Come si vede dalle immagini pubblicate dal profilo Instagram di Villa Mafalda, i calciatori biancocelesti si sono sottoposti ad alcuni controlli di routine. Presente anche Basic, attualmente infortunato, così come anche Patric. Di seguito il post.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.