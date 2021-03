Lazio - Crotone, sofferenza e vittoria: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - FT

La Lazio rischia un altro suicidio contro il Crotone, poi alla fine porta a casa una vittoria preziosa per la classifica. Decisivo Caicedo a 5 dalla fine, abile a trasformare in gol un tiro dalla distanza di Escalante. I vantaggi di Milinkovic e Luis Alberto erano entrambi stati raggiunti da Simy e i biancocelesti faticavano a scardinere per la terza volta la difesa del Crotone. Almeno fino all'entrata di Felipao. Di seguito gli scatti della partita a cura de Lalaziosiamonoi.it.