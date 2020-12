Lazio, Cucchi e i ricordi d'infanzia: "Ecco la formazione della mia prima volta allo stadio"

In questo periodo di emergenza sanitaria, andare allo stadio e tifare la propria squadra del cuore è diventato un ricordo. Abbracci, cori e emozioni per 90 minuti, ogni volta come fosse la prima. Riccardo Cucchi, lo storico radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, questa mattina ha ricordato su Twitter la sua prima volta allo stadio a vedere la Lazio: "Vi ricordate la formazione della vostra squadra che vedeste giocare per la prima volta dal vivo? Comincio io: Cei; Zanetti, Dotti; Carosi, Pagni, Gasperi; Mari, Can Bartù, D'Amato, Governato, Fascetti. 21.3.65. Lazio-L.R.Vicenza 0-0. Buona domenica e buon calcio".

