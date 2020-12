Zoff: "Lazio - Napoli da Champions League". E su Reina e Strakosha...

Dal 1967 al 1972 al Napoli, alla Lazio da allenatore prima - dal 1990 al 1994 e nel '97 e 2001 - e presidente poi, dal 1994 al 1998: Dino Zoff è un doppio ex della sfida di questa sera tra Lazio e Napoli. Nell'intervista a Il Mattino si esprime sulle due squadre: "Match da Champions? Tutte e due devono mirare a quest' obiettivo e hanno la qualità per potercela fare, anche se quest' anno è un campionato anomalo per tanti aspetti". Su Immobile: "I numeri sono tutti dalla sua parte, certamente è lui l'uomo più pericoloso della Lazio". Inzaghi contro Gattuso, per Zoff "tutti e due fanno giocare le squadre sfruttando al meglio le caratteristiche dei propri uomini e questo rappresenta il segreto di ogni allenatore: tutte e due stanno bene in campo, la Lazio è pericolosissima soprattutto quando riparte, il Napoli palleggia un po' di più e cerca il momento giusto per colpire". Infine sui portieri di Lazio e Napoli, Reina, Strakosha, Ospina e Meret: "Sono tutti e quattro forti, li metto sullo stesso piano".

