Lazio, Cucchi tende la mano a Immobile: “Complimenti per…” - FOTO

© foto di Federico De Luca

Ciro Immobile e l’Irpef incriminato sono l’argomento del giorno. Dopo la nota della società biancoceleste è arrivata anche la risposta del diretto interessato che, allegando le prove tramite il proprio profilo social, ha tenuto a puntualizzare e chiarire la vicenda. A tendere la mano al capitano anche il giornalista Riccardo Cucchi che, su Twitter, gli rivolto tutto il suo sostegno. Questo il messaggio: “Complimenti a Ciro Immobile. Per i gol e per la dedizione alla maglia della Lazio, sempre. Oggi, anche per l'ironia che ha sfoderato su Instagram”

Complimenti a Ciro #Immobile. Per i gol e per la dedizione alla maglia della #Lazio, sempre. Oggi, anche per l'ironia che ha sfoderato su Instagram. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) September 6, 2022

