Lazio, da Klose al derby a Correa in Coppa: i migliori gol dell'ultimo decennio - VD

Con il 2019 che sta per terminare, si rincorrono statistiche, numeri e giocate per rivivere l’ultimo decennio. In particolare, la Lazio, sui propri canali ufficiali, ha pubblicato un video che raccoglie tutti i gol più belli siglati dai biancocelesti dal 2010 al 2019. Apre questa particolare la rassegna la perla di Sebastiano Siviglia contro la Fiorentina. Si passa, poi, all’indimenticabile gol di Miroslav Klose nel derby della Capitale e alla rovesciata di Stefano Mauri contro il Napoli. Subito dopo, la ‘zampata’ di Senad Lulic nella stracittadina del 26 maggio, il gol da lunghissima distanza di Hernanes contro l’Udinese, fino ad arrivare ad una ‘doppietta’ di Felipe Anderson, rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. Immancabili le reti di Murgia in Supercoppa ed il tacco di Immobile contro il Cagliari. Infine, la giocata di Correa nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La domanda ai tifosi della Lazio vien da sè: “Quale merita il primo posto nella storia?”

#SSLDecadeAwards 🦅



Riviviamo questi anni con le reti più belle...

Quale merita il primo posto nella storia?https://t.co/0UuUzA5Jh9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 27, 2019

