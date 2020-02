Lazio, da Vavro a Marusic: Inzaghi si coccola i titolari aggiunti

La rivincita dei dimenticati. Il successo della Lazio sul campo del Genoa porta la firma anche di Denis Vavro e Adam Marusic. Lo slovacco e il montenegrino sono stati tra i migliori in campo a Marassi. Usati con il contagocce tra scelte tecniche e infortuni, i due hanno saputo farsi trovare pronti al momento giusto. Il sogno dei biancocelesti passa dalle prestazioni di tutti e così l'ex Copenaghen, titolare dopo il problema muscolare di Acerbi, è partito titolare per la prima volta in stagione. Il numero 93 è stato tra i migliori guidando il reparto difensivo con personalità e carisma. L'intesa con Patric e Radu ha permesso ai capitolini di respingere gli assalti liguri anche nei momenti di massima spinta. Cosa dire poi di Adam Marusic. L'ala sta vivendo forse uno dei momenti migliori da quanto indossa la maglia con l'aquila sul petto. Terza gara consecutiva da titolare sulla destra e ancora una volta una prestazione determinante. Se con l'Inter era stato Brozovic a negargli la gioia del gol, ieri non sono bastati Soumaoro e Masiello. Il numero 77 li ha spostati con una spallata alla Caicedo prima di battere Perin. L'esterno non ha demeritato nemmeno spostato sulla sinistra al posto di Jony. Adam e Lazzari stanno facendo della loro concorrenza sulla corsia di destra un bene per la Lazio. Marusic titolare che li stanca con la sua fisicità e Manuel che entra in corsa e con i suoi scatti sfrutta la stanchezza avversaria. Vavro, Marusic e gli altri, Inzaghi se li coccola e riscopre la panchina lunga. Per il sogno Scudetto ci sarà bisogno di tutti.

CATALDI SI E' RIPRESO LA LAZIO

LAZIO ANTITESI DELLA JUVE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE