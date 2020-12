Lazio, De Martino: "Contro il Borussia giocheremo con il lutto al braccio in onore di Diaconale"

Il direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM per rendere omaggio a Arturo Diaconale, scomparso questa mattina: “Arturo lottava da tempo contro un brutto male, purtroppo se ne è andato questa mattina. C’era la speranza che potesse farcela. Omaggeremo la memoria di Arturo Diaconale disputando la gara di domani contro il Borussia Dortmund con un lutto al braccio, ma andremo in Germania con un dolore immenso e con grande difficoltà: non se ne va solo un dirigente che da anni portava il suo calore e la sua lazialità infinita, ma anche la sua competenza e la sua esperienza. Arturo ha dato qualcosa a tutti, a me in particolare. Porterò per sempre con me Arturo, era benvoluto da tutti. Il momento è molto difficile, siamo tutti stretti intorno alla famiglia nel suo dolore. Ricorderemo Arturo tutti i giorni, la sua figura importante e carismatica mancherà molto alla Lazio”.

