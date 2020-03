Lazio, Delio Rossi: "Per lo scudetto sta meglio di tutti". E su Immobile...

LAZIO, DELIO ROSSI - L'ex tecnico della Lazio, Delio Rossi, a Radio Sportiva si è espresso sull'allarme Coronavirus che ha scosso la Serie A. Poi ha elogiato la squadra di Inzaghi e lo stesso allenatore biancoceleste: "Si dovrà navigare a vista. I calciatori da atleti magari hanno più anticorpi delle persone normali, ma non sono immuni alla malattie. Scudetto? la Juventus è ancora favorita, la Lazio ha sicuramente meno da perdere e sta meglio rispetto alle rivali. Poi sui biancocelesti: "Quello che da altre parti può essere visto come un punto debole, ovvero la catena corta di comando, alla Lazio è un punto di forza e se si è arrivati a questo punto significa che si sta lavorando bene. Inzaghi? Si è affacciato da poco nel calcio che conta, se la Lazio gli ha dato in mano il progetto significa che lo ritiene all'altezza. Immobile? Sente la fiducia di tutto l'ambiente e può sfruttare gli assist di Milinkovic e Luis Alberto, è il miglior realizzatore del nostro campionato però non riesce ad essere titolare in Nazionale".

