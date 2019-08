Lazio, derby alle porte: Inzaghi opta per la formula anti-stress

Il derby è alle porte, la Lazio è partita alla grande in campionato e ha tutta l’intenzione di fare il bis con la Roma. Inzaghi, ovviamente, non vuole trascurare alcun dettaglio: tutto è pianificato per arrivare alla stracittadina nel migliore dei modi. Ieri la squadra si è allenata a Formello alle ore 18:00. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi i biancocelesti sosterranno una doppia seduta: ore 9:30 e 18:00. Per sabato è stato fissato un allenamento mattutino. Poi, la sera i giocatori avranno modo di stare insieme e caricarsi a vicenda: si ritroveranno a cena a Formello. Tutto studiato. Inzaghi vuole che i suoi ragazzi recuperino le forze per dare l’assalto alla stracittadina. Per questo, dopo l’allenamento, tutti potranno godersi qualche ora di riposo in compagnia dei propri cari. Il mister piacentino ha optato per la formula anti-stress: alleggerire le pressioni potrebbe rivelarsi fondamentale per sgombrare la mente ed essere più lucidi. Inoltre, gli allenamenti settimanali sono stati fissati alle 18:00, orario in cui sarà giocato il derby, proprio per abituarsi al clima pomeridiano. Nulla sarà lasciato al caso.

LE DECISIONI - Come detto, nulla sarà lasciato al caso. Soprattutto a livello tattico. Un nodo da sciogliere, però, Inzaghi ce l’ha: Parolo o Leiva? Il brasiliano ha accusato alcuni problemi fisici proprio prima della gara con la Sampdoria, ma ha dato buoni segnali in allenamento. In ogni caso, Parolo sembra essere al momento la scelta più saggia per non rischiare, soprattutto dopo l’ultima grande prestazione. Il leone Acerbi, uscito durante la gara al Marassi, non intende perdersi la partita dell’anno. Dopo i consueti controlli strumentali, è stato scongiurato qualsiasi problema o impedimento. Accanto a lui, pronti a difendere l’area biancoceleste, ci saranno Luiz Felipe e Radu. Vavro sembra essere destinato alla panchina. Lazzari e Lulic gli esterni, Luis Alberto e Milinkovic le mezzali. La formazione anti-Roma è pronta.

