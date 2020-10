Lazio, Desiree torna a parlare del furto subito: "Potete rubare tutti i soldi del mondo ma non la nostra felicità" - FT

Bruttissimo episodio quello accaduto nella serata di sabato al calciatore della Lazio Correa. Mentre l'argentino era impegnato allo stadio Olimpico per il match dei biancocelesti contro il Bologna alcuni malviventi hanno svaligiato la sua casa di Roma in cui vive con la compagana Desiree. Proprio la bella modella è tornata a parlare di quanto accaduto tramite alcune storie su Instagram: "Torno su quanto accaduto sabato notte, disgraziati potete rubarci tutto il denaro del mondo ma non la nostra felicità. Non avete rubato però tutto l'amore che c'è qui dentro, quello che a voi manca bastardi!". Nella seconda storia Desiree ha poi mostrato la sorpresa che avrebbe voluto fare al Tucu, palloncini rossi e candele: "La sopresa che avevo preparato si è trasformata in un inferno, grazie per avermela rovinata. Ne farò un'altra comunque, vaf******o".

