Lazio, dieci anni fa il gol di Floccari per espugnare Marassi: il ricordo del club - VD

Il 25 aprile 2010 la Lazio batteva il Genoa per 2-1 tra le mura del Ferraris. Splendida prestazione quella dei biancocelesti che, dopo esser andati in svantaggio a otto minuti dal fischio d'inizio per la rete di Palacio, ribaltano il risultato con le prodezze di Dias e Floccari. La squadra di Reja si ritrova, a partire dal 69', in superiorità numerica poiché, tra le fila rossoblù, viene espulso Bocchetti. Con i tre punti ottenuti a Marassi, i capitolini agganciano il Catania a quota 40 punti in campionato, portandosi ad un passo dalla salvezza. A distanza di dieci anni da quel giorno, il club ha voluto ricordare in particolare la zampata dell'ex della gara Floccari, pubblicando il video del gol sui propri canali ufficiali:

#GoalOfTheDay ️

🙌 Dieci anni fa, la zampata di Floccari per espugnare Marassi! pic.twitter.com/DBD5w7m4B0 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 25, 2020

Lazio, Jessica disturba Immobile alla play. E Ciro imita Zequila... - VIDEO

Lazio, allenamento super per Luiz Felipe: il brasiliano punta il rientro - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE