Lazio, dopo un girone si rivede anche Jordan Lukaku

Jordan Lukaku è tornato. Praticamente un girone dopo l’ultima volta. L’ultimo strappo sulla fascia è stato di certo più fortunato di quello di ieri, tanto che regalò l’assist perfetto a Ciro Immobile nel match contro la Fiorentina, poi qualche minuto con il Sassuolo datato 25 novembre e poi stop. Sono due stagioni che il belga lotta senza sosta contro i problemi fisici che pian piano lo hanno portato a retrocedere nelle gerarchie di mister Inzaghi. Adesso però, complice anche la coperta corta sulla fascia, Jordan è chiamato a giocare così come accaduto ieri. Non è entrato male in gara ma la forma fisica non è certo quella ottimale, non potrebbe esserlo del resto dopo l’ennesimo stop così lungo. Dovrà anche lui accelerare perché adesso come non mai ogni gara è fondamentale.

