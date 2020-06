Lazio, due giorni all'Atalanta: il tweet della società - FOTO

Ci siamo lasciati con Lazio-Bologna, poi quasi quattro mesi interminabili di stop a causa del Coronavirus. Ora la fine di questo digiuno è finalmente vicina. Dopo gli antipasti di Serie A con i vari recuperi, i tifosi biancocelesti sono pronti a riabbracciare la loro Lazio. L'armata di Inzaghi ripartirà da Bergamo contro l'Atalanta, che ieri ha dato dimostrazione di non essere cambiata nonostante tutto. Alla gara mancano 2 giorni, come ricorda la società su Twitter grazie ad una foto con il bomber Immobile. Servirà la grinta del numero 17 e di tutti i suoi compagni per tornare a sognare. Finalmente ci siamo, manca sempre meno.

