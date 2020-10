Lazio, ecco il "girone Macron": tutti i club che vestiranno il logo in Europa

LAZIO, MACRON IN CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE - Potremmo ribattezzarlo il "girone Macron", composto da tutte le squadre firmate dallo sponsor tecnico italiano che giocheranno in Europa. Ovviamente, c'è anche la Lazio che veste ormai il marchio dal 2012. Ma i biancocelesti non sono gli unici che scenderanno in campo con Macron sulla divisa: nelle prossime edizioni della Champions ed Europa League saranno sette i club, oltre alla Lazio, a vestire il logo d'abbigliamento: Bruges, Paok, Real Sociedad, Nizza, Stella Rossa, Lech Poznan e Panathinaikos. Un girone particolare, appunto. Sui social arriva l'in bocca al lupo della Macron: "Pronti a scendere in campo per le edizioni 2020-2021 delle competizioni europee. Buona fortuna!".

