Lazio, Biasin boccia la maglia verde e il club... gliela invia! - FOTO

LAZIO SOCIAL - Su Twitter è nato un simpatico siparietto tra il giornalista sportivo Fabrizio Biasin e la Lazio. Lo scorso 26 settembre, durante la partita contro il Cagliari, Biasin ha twittato: "Lazio 'cangiante': al sole maglia gialla, all'ombra maglia verde-evidenziatore. Quelli che disegnano le maglie di Serie A non stanno benissimo", facendo riferimento all'esordio ufficiale della divisa verde fluo della squadra di Inzaghi. Nella foto postata dal giornalista si vede che la maglietta cambia colore a seconda di quanto è esposta alla luce. Da qui il tweet sarcastico. Di tutta risposta, la Lazio dopo qualche giorno ha spedito a casa Biasin la maglietta in questione con tanto di numero 3, cognome e autografo di Immobile. Non poteva mancare la replica del fortunato: "La Lazio mi ha spedito la casacca firmata Immobile. Pensano di farmi cambiare idea su questa maglia sbarazzina color-gioia, morbida al tatto e dalla vestibilità perfetta. Utile in campo, certo, ma pure nel quotidiano per una gradevole passeggiata. Mica mi vendo per così poco".

