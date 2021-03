Lazio, Fabio D'Antoni: ecco chi ha realizzato la torta per Immobile - FOTO

Non è riuscito a segnare ieri Ciro Immobile nella gara contro il Crotone ma la settimana del bomber della Lazio è stata sicuramente indimenticabile. Mercoledì il numero 17 ha infatti ricevuto la Scarpa d'Oro in Campidoglio, è stato festeggiato dalla squadra a Formello e ieri dopo il match ha ricevuto come sorpresa una torta speciale: un pallone dal quale emergeva appunto il trofeo conquistato grazie alle 36 reti dello scorso campionato. Una vera e propria opera d'arte prodotta dalla storica Pasticceria D'Antoni condotta da Fabio D'Antoni e dalla sua famiglia che non poteva essere altro che laziale. Un omaggio gradito e bellissimo che ha rubato la scena nel post gara.

