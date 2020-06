Lazio-Fiorentina, il precedente: K2 Kozak, doppietta a Mihajlovic

LAZIO-FIORENTINA, IL PRECEDENTE - La Fiorentina per dimenticare l'Atalanta e riprendere il cammino in campionato. La Lazio non ha tempo per pensare troppo alla sconfitta di Bergamo, il calendario fitto non lo permette. All'Olimpico arriva la Viola, come il 29 gennaio 2011 quando una doppietta di Kozak regalava ai tifosi biancocelesti i tre punti.

KOZAK, IL K2 DELLA LAZIO - Classico 4-4-2 per Reja con Mauri a svariare sulla trequarti per aiutare la coppia Floccari-Kozak. La Fiorentina dell'ex Mihajlovic si schiera con Cerci, Ljaijc e Gilardino. Gioca meglio la Lazio, spinge e mette paura. Kozak si vede che è in serata, la prima azione pericolosa la comanda lui, poi Boruc intercetta il tiro di Floccari. I biancocelesti pressano alti e recuperano in fretta il pallone: un'altra ripartenza porta Ledesma a concludere di poco fuori. Il primo squillo della Viola è una punizione senza pretese di Ljaijc, il secondo di Cerci invece impegna Muslera in tuffo. Prima dell'intervallo arriva anche il destro potente, ma centrale, di Gonzalez. Nella ripresa il copione non cambia, la Lazio preme alla ricerca del vantaggio che giunge quando Radu scende in attacco e serve Kozak in area, che subisce fallo da rigore. Dal dischetto Libor spiazza Boruc ed esulta sotto la Nord al 69'. Appena quattro minuti più tardi il gigante biancoceleste si ripete: Brocchi guida il contropiede, Sculli crossa sul secondo palo dove l'attaccante ceco infila di testa in porta. Altra corsa sotto la Curva per festeggiare la doppietta. Doppio Kozak, il K2 della Lazio insormontabile per la Fiorentina che finisce al tappeto.

