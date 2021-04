Lazio, Franco e l'ultimo saluto a Daniel: "Avrei voluto continuare a correre con te su quel prato verde" - FOTO

Un ultimo saluto, commosso, pieno di dolore, del resto non potrebbe essere altrimenti. Questo il messaggio di Damiano Franco per l'ultimo saluto a Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio scomparso il 24 marzo a causa di un incidente stradale: "No dà” “non è possibile” “Ditemi che è un sogno”...ecco queste sono le uniche parole che sono riuscito a dire oggi, perché quando perdi un amico, un fratello con il quale per certi versi passi più tempo con lui che con la tua famiglia se ne va via anche una parte di te, io credo che oggi una parte di me sia volata via con te...con quei palloncini di quei colori che tanto ami...avrei voluto continuare a correre con te su quel prato verde che tanto sognavamo da bambini e se vai a vedere sotto sotto il destino ha voluto che la tua ultima partita fosse con me sul quel prato che alla sola età di 10 anni sognavo di giocare...adesso guè insegni agli angeli a tirare le punizioni che tanto contro di te in allenamento non c’era mai storia...R.I.P. AMICO MIO SARAI SEMPRE NEL MIO CUORE IL TUO CAZZUTO".

