Lazio - Genoa, Immobile e le raccomandazioni di Jessica: "Non prendere pali" - FOTO

In Lazio - Genoa, Ciro Immobile si è reso protagonista dell'ennesima ottima prova. È suo infatti il secondo gol dei biancocelesti, arrivato sul calcio di rigore concesso da Giacomelli per un fallo ai suoi danni. Il bomber della Lazio sembra aver seguito le raccomandazioni della moglie. Jessica, come testimoniano i messaggi che i due si sono scambiati prima del match e che Ciro ha condiviso su Instagram, aveva espressamente chiesto al marito di andare in rete, ma soprattutto di non prendere pali. Detto... fatto!

