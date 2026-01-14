Lazio, Gila festeggia la vittoria contro il Verona: il post social - FOTO
14.01.2026 12:15 di Christian Gugliotta
Alla Lazio è bastata un autogol di Nelsson per superare il Verona al Bentegodi, strappando, così, i primi tre punti del nuovo anno e tornando al successo dopo circa un mese di astinenza.
Dietro al successo della squadra di Sarri, c'è la grande prova della retroguardia biancoceleste che, guidata da un sontuoso Mario Gila, ha ottenuto l'ennesimo clean sheet stagionale.
Lo spagnolo, eletto migliore in campo del match, ha festeggiato la vittoria contro i gialloblù pubblicando un post sul suo profilo Instagram, nel quale appare un suo scatto insieme alla descrizione: "Suona più o meno così".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.