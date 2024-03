Lazio, Gila ricarica le batterie in vista della ripresa: lo scatto social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la pausa per le nazionali la Lazio è pronta a tornare in campo nel big match contro la Juventus in programma sabato 30 marzo alle 18.00 allo stadio Olimpico con la prima di Tudor sulla panchina biancoceleste. Tra un allenamento e l'altro c'è anche tempo per un po' di relax e così Mario Gila ha deciso di trascorrere una giornata fuori porta con la sua dolce metà a Napoli.

Il difensore spagnolo ha postato alcuni scatti sui social con scritto: "Toccata e fuga". Insomma meritato riposo per ricaricare al meglio le batterie in vista della ripresa che vedrà la Lazio sfidare per due volte la Juventus, in campionato e in Coppa Italia, e poi la Roma nel derby.