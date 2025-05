Lazio, Giordano: "È da anni che aspettiamo il salto. Se Baroni va via..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giorno dopo la sconfitta della Lazio contro il Lecce, costata l'accesso all'Europa, Bruno Giordano ha commentato la situazione in casa biancoceleste e le voci di un possibile addio di Baroni.

BARONI - "Se Baroni va via vuoldire che il risultato contro il Lecce non conta nulla e che la Lazio si era già mossa per trovare qualcun altro, non vorrei che fosse l'unico a pagare. Credo che la colpa maggiore sia dei calciatori che ci hanno riempito di chiacchiere, se poi non arrivano quarti dicono cose a cui neanche pensano e lo fanno solo per propaganda. Se non ci fosse stato Pedro la Lazio sarebbe arrivata nona o decima. Mi dispiace per Baroni. La Lazio alla fine si trova dove merita, ci aveva illuso l'inizio di stagione. Si era capito qualche mese fa quando qualcuno all'interno della società disse che sarebbero state tirate le somme, in quel momento il tecnico andava protetto".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

IL PARAGONE CONTRO IL NAPOLI - "Fino a gennaio alla Lazio 9, ora gli do 2 perché non è riuscita a tenere neanche la Conference League. Ora credo che ci sarà qualche cessione dolorosa. Non vedo perché se il Napoli può ambire a certi livelli e la Lazio no. Parliamo di una squadra che parte dal 2004, come la Lazio, solo che loro partecipavano dalla C1. Questa è una squadra che nei momenti topici è sempre mancata".

CESSIONI - "Credo che un paio di cessioni illustri ci saranno. Penso che alcuni giocatori chiederanno la cessione, perché si sentono fenomeni, quando in realtà non lo sono. Mi vengono in mente Guendouzi e Gila. Anche se lo spagnolo ha fatto dei passi indietro, anche ieri il gol nasce da una sua disattenzione. Bisognerà capire anche il presidente che cosa vuole fare, noi vogliamo il massimo ma è da anni che lo aspettiamo".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

ZACCAGNI E ROMAGNOLI - "Zaccagni avrebbe fatto meglio a non andare, non ha parlato di niente, non ha parlato da condottiero o da capitano. Ha la fascia la braccio, ma non so se sia in grado di portarla. Ha fatto capire che era dispiaciuto, ma non ha aggiunto nulla. Romagnoli ha fatto bene, il gesto finale ci può stare perché si è innervosito".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.