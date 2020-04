Lazio, gli auguri di Pasqua di Acerbi: "Non perdete la speranza" - VD

Quella di quest'anno è senz'altro una Pasqua particolare per tutti gli italiani, costretti a rimanere in casa ormai da settimane. Nonostante le difficoltà, occorre comunque essere positivi e non abbandonare mai la speranza. Francesco Acerbi ha voluto dare un messaggio di coraggio a tutti i suoi seguaci con un video su Instagram: "Ciao ragazzi, vorrei augurarvi buona Pasqua, anche in questo momenti difficile. Ricevuto messaggi di persone che sono preoccupate, che hanno paura, e ci sta. Ma pensate alla gente che muore, persone che stanno piangendo i propri cari. Voi avete la fortuna di stare in famiglia, questo è importante. Pensiamo anche alle cose positive nella negatività. Io qui sono solo, ma l'importante è che i miei cari stiano bene. Non perdete mai la speranza, vedrete che tutto passerà. Pensate positivo anche in questo momento. Un abbraccio a tutti".

