Lazio, Gregucci amaro: "Questo è l'anno della grande illusione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il campionato di Serie A 2024/2025 è giunto al termine e ha emesso i suoi verdetti. Amaro il finale della Lazio con la squadra di Baroni ko contro il Lecce e fuori da tutte le coppe in vista della prossima stagione. A fare un bilancio di quanto accaduto è anche l'ex biancoceleste Angelo Gregucci che si è così espresso ai microfoni di Radiosei.

"Questo è l’anno della grande illusione: stiamo tornando esattamente all’umore di giugno scorso. C’è una difficoltà di valutazione su questa squadra che lascia basiti. Ieri nessuno ha capito la forza del popolo laziale che era presente. Vincere una volta in casa nel 2025 è preoccupante, anche a livello psicologico. Siamo tornati alla scorsa estate, con la certezza che il mercato necessita di almeno tre giocatori di grandissima qualità e alto profilo. Servirebbe un mercato forte e impattante. Dobbiamo ritirarci su per l’ennesima volta. Eravamo in lotta per la Champions, ma poi siamo usciti da tutto, anche dal valore del brand, è un peccato enorme. Ora non si può prescindere da un gran mercato".

"Il mercato di gennaio poco ‘aiutante’, il logorio di Rovella e Guendouzi è stata una chiave. Sono calati tantissimo anche loro. A gennaio finestra di mercato sprecata. Attenzione, perché il gap si sta abbassando. Ci sono società con ambizioni e visioni calcistiche che adesso si sono fatte sotto. Rischiamo di sprofondare nell’anonimato della classifica".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.