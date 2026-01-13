Lazio, Gullit su Taylor: "Spero che riesca a sfondare in Italia"
13.01.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Negli studi di Ziggo Sport in Olanda, l'ex centrocampista Ruud Gullit si è espresso sul passaggio di Kenneth Taylor dall'Ajax alla Lazio, sperando che il classe 2002 possa esplodere in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Taylor alla Lazio? C'è solo da sperare che ce la faccia. Non è proprio un giocatore che spicca sempre tantissimo, è uno che gioca bene in una buona squadra".
"Abbiamo visto tanti ragazzi dell'Ajax andare all'estero e fallire, per questo spero che lui invece riesca a sfondare. Un po' sulla scia di quanto fatto da Schouten al Bologna. Spero ce la faccia".
