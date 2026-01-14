Lazio, Hernanes: "Stagione di sopravvivenza. Si vede che Sarri..."
A Pitti a Firenze, Hernanes è intervenuto ai microfoni di TMW in cui si è soffermato anche sulla Lazio di Maurizio Sarri.
Queste le sue parole: "Questa stagione sarà di sopravvivenza perché erano in difficoltà e tra infortuni e espulsioni si vede che Sarri non è contentissimo della situazione. Bisogna reggere così questa stagione però dal prossimo anno si parte con un progetto più positivo. Europa? Tutto è possibile ma bisogna vedere quanto i giocatori e l'ambiente riescono a crederci per raggiungere questo obiettivo".