Lazio, Hoedt nostalgico: "La prima gara con l'aquila sul petto" - FT

Due stagioni nella Capitale con la maglia della Lazio sono rimaste nel cuore e nella mente di Wesley Hoedt. L'olandese, in biancoceleste dal 2015 al 2017 ed attualmente tra le fila dell'Anversa, ha ricordato sul proprio profilo Instagram la prima partita disputata con l'aquila sul petto. Era il 13 settembre 2015 e la compagine capitolina era impegnata nella gara di campionato contro l'Udinese. il difensore di proprietà del Southampton ha pubblicato un'immagine che lo ritrae in campo, scrivendo: "La prima partita con l'aquila sul petto. In becco all'aquila Lazio per la stagione che state facendo. Per sempre laziale".

Serie A, gare a porte chiuse: ecco quanto incide sulle finanze dei club

FORMELLO - Lazio, quasi metà rosa a riposo: Inzaghi gestisce le energie

TORNA ALLA HOMEPAGE