Lazio, i bambini del basket in carrozzina si esibiscono all'Olimpico - FOTO

Una bella iniziativa ha visto coinvolti giovani atleti paralimpici della Lazio Basket in carrozzina. Prima del fischio d'inizio di Lazio-Atalanta allo Stadio Olimpico, alcuni bambini si sono esibiti nella loro disciplina sotto la Tirbuna Tevere. Una grande emozione per tutti loro, che poi si sono potuti godere la sfida dagli spalti esultando alle reti di Immobile e Correa nel secondo tempo. La Lazio BIC è alla ricerca di nuovi atleti per concludere la rosa e far crescere il gruppo biancoceleste.



