Lazio, i numeri dell'attacco sono impietosi: il dato sulle occasioni create
La Lazio produce poche occasioni da gol. Nonostante le parole di Maurizio Sarri in merito alle circa 12 conclusioni in porta a partita, la squadra biancoceleste non è quasi mai pericolosa. Un problema evidente fin dall'inizio della stagione anche agli occhi dello stesso tecnico che sperava un aiuto dal mercato, arrivato solo parzialmente con l'acquisto di Petar Ratkov.
POCHE OCCASIONI - Nelle venti partite di Serie A giocate fino a oggi dalla Lazio, infatti, l'attacco biancoceleste ha fatto registrare dei numeri davvero preoccupanti che la rendono, sul fronte offensivo, una delle peggiori squadre della Serie A. Secondo quanto viene riportato da Kickest, sono appena 24 le 'Grandi Occasioni' create dalla Lazio fino a oggi, le stesse del Torino. Un dato migliore solo del Verona (22), del Parma (22), del Pisa (21) e del Lecce (16), con scaligeri e salentini che, però, contano una partita in meno rispetto ai capitolini.
IL PODIO - A dominare la classifica con un netto distacco rispetto alle altre è l'Inter con 60 'Grandi Occasioni' create, 29 in più dell'Udinese che occupa clamorosamente il secondo insieme al Napoli (31) che, come il Milan (30) terzo conta una partita di meno.