Lazio, il falconiere Bernabè compie 51 anni: gli auguri del club - FOTO

Oggi in casa Lazio si festeggia il compleanno di Juan Bernabè, il falconiere di Olympia, l’aquila biancoceleste che, in occasione di ogni partita casalinga della squadra di Inzaghi, vola intorno al rettangolo da gioco accompagnata dalla voce dei tifosi presenti all'Olimpico. Il maestoso rapace esordì nell'impianto capitolino il 22 settembre 2010, in occasione della sfida contro il Milan. In un giorno speciale per l’addestratore spagnolo, sono arrivati gli auguri del club che, sui propri profili social, ha scritto: “Buon compleanno a Juan Bernabè, che oggi compie 51 anni”.

