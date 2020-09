Lazio, il messaggio di Drogba per Akpa Akpro: "Fratello, ti auguro il meglio" - FT

Per Jean-Daniel Akpa Akpro è ufficialmente iniziata l'avventura tra le fila della Lazio. Il centrocampista, reduce dalla stagione vissuta nella Salernitana, ha voglia di mettersi in mostra in Serie A, conquistando magari uno spazio di primo piano nella formazione di Inzaghi. Il francese ha ricevuto l'in bocca al lupo da un connazionale d'eccezione. Si tratta di Didier Drogba, che su Twitter ha rivolto un messaggio al neo-acquisto biancoceleste: "Congratulazioni, ti auguro il meglio".

Serie A, la scelta del Milan sui tifosi: a San Siro ci sarà il personale sanitario

Lazio, Siviglia in visita a Formello: "Sempre un piacere incontrare vecchi amici" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE