Lazio, Siviglia in visita a Formello: "Sempre un piacere incontrare vecchi amici" - FT

Sebastiano Siviglia, che dal 2004 al 2010 ha vestito la maglia della Lazio, non sembra aver dimenticato la sua esperienza in biancoceleste, In particolare, compagni e amici conosciuti all'ombra del Colosseo. L'ex difensore ha fatto visita al Training Center di Formello, pubblicando alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia di Radu, di Inzaghi e del ds Tare. Siviglia ha poi aggiunto: "È sempre un piacere tornare a Formello e incontrare vecchi amici".

