PRIMAVERA - Lazio, Franco è carico: "Si torna a fare sul serio" - FOTO

Da domani la Lazio Primavera tornerà a giocare dopo gli svariati mesi di stop causati dal Coronavirus. La stagione dei biancocelesti partirà da Torino alle 11:00 per la partita contro i granata. I ragazzi di Menichini vogliono cercare di affermarsi in Serie A e spiccare definitivamente il volo. Per fare ciò serve sicuramente tanta dedizione al lavoro, attaccamento alla maglia e carica mentale. Damiano Franco, arrivato alla sua stagione con le giovani aquile, ma con un passato tutto a tinte biancocelesti, ha sicuramente tutte queste caratteristiche e le riesce ad esternare sia in campo che fuori. Il difensore, alla vigilia del match, ha pubblicato una Instagram Story in cui ha scritto: "Dopo 7 mesi di stop si torna a fare sul serio...Forza ragazzi". Con Armini e Falbo promossi in prima squadra, è lui uno degli uomini più importanti dei capitolini.