Lazio, il piano di Inzaghi per gli allenamenti: possibile integrazione del lavoro a casa

Italia in emergenza, il calcio si ferma. E ora anche le squadre devono organizzarsi per far fronte al coronavirus. L’idea in casa Lazio è quella di lavorare a Formello, al massimo concedere qualche giorno in più di riposo. Ma soprattutto, come riporta la rassegna di Radiosei, di programmare lavori individuali da svolgere a casa per tutti i calciatori. È una situazione mai vista prima che cambia di scenario di ora in ora. Di sicuro non si giocherà sino al 3 aprile. L’obiettivo è quello di mantenere alta la concentrazione, ma anche lo stato di forma, in vista della possibile ripresa del campionato.

