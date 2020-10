Lazio, Immobile carica i suoi: "Forza ragazzi" - FOTO

Non è potuto partire per la trasferta di Genova e scendere in campo contro la Sampdoria Ciro Immobile, in virtù della squalifica subita nell'ultima giornata di campionato contro l'Inter prima della pausa per le Nazionali. Non mancherà però il suo sostegno alla squadra direttamente dalla Capitale. L'attaccante ha infatti pubblicato una storia su Instagram per incitare i suoi: "Forza ragazzi!".

