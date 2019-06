Lazio, Immobile è il laziale che ha segnato più doppiette negli ultimi 15 anni - FOTO

Ciro Immobile con la Lazio ha dimostrato a pieno il suo valore. I suoi numeri lo testimoniano in maniera chiara. L’attaccante è il calciatore che ha realizzato più doppiette con la maglia biancoceleste negli ultimi 15 anni. La società - attraverso Instagram - ha celebrato con un post questo personale record. Immobile - come riporta Lazio Page - con 14 doppiette messe in cassaforte ha superato Miroslav Klose (8) e Tommaso Rocchi (6).

