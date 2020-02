Lazio, Immobile il primo in Europa a raggiungere quota 25: tutti i numeri

Ciro Immobile non si ferma, non ne ha proprio voglia. Il bomber di Torre Annunziata vuole portare la sua Lazio il più in alto possibile, e lo vuole fare a suon di gol. Due, finora, quelli siglati nel match, che si sta giocando in questi minuti all’Olimpico, contro la Spal. L’attaccante è quindi arrivato a quota 25, diventando il primo, nei migliori cinque campionati europei, a raggiungere tale traguardo. In 21 presenze, si è reso protagonista di 25 gol e 6 assist: è il primo calciatore ad essere direttamente coinvolto in più di trenta reti. Ma non finisce qui. Il bomber biancoceleste ha segnato 124 marcature nelle ultime dieci stagioni, più di ogni altro compagno, incluso Gonzalo Higuain. Il noto portale sportivo ‘433’ ha elogiato Ciro Immobile ed i suoi numeri: “Può superare il record di Higuain di 36 gol in una stagione?”. Con un ritmo così, difficile pensare non sia possibile…

