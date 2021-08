Lazio, Immobile mette nel mirino Ronaldo e uno speciale poker da bomber!

L'ha vinta tre volte. Come Platini, Signori, Riva, Pruzzo, Pulici e Meazza. Il record appartiene a Nordahl, primo nella classifica marcatori in cinque diverse stagioni. Oggi Ciro Immobile riprende la sua corsa, tornando a caccia del quarto titolo. La sua è stata una progressione senza limiti, iniziata nel momento in cui ha indossato la maglia della Lazio: 23 reti alla prima stagione con Inzaghi, 29 alla seconda chiudendo ex aequo con Icardi, 15 alla terza, l'exploit nel 2019/20 con il primato di 36 gol e la Scarpa d'Oro. Altri 20, infine, nell'annata che lo ha condotto verso l'Europeo. Nel 2013/14 si era presentato col Torino segnando 22 gol e vincendo per la prima volta la classifica marcatori.

DUELLO CON CR7 - Per Immobile, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si rinnova la sfida con Cristiano Ronaldo, se l'attuale capocannoniere della Serie A resterà alla Juventus. Lukaku se n'è andato al Chelsea. CR7 ha tenuto, nei tre anni vissuti in bianconero, medie realizzative costanti: 21 gol alla prima stagione, 31 alla seconda, 29 alla terza. Chissà se il Comandante Sarri consentirà a bomber Ciro di migliorare un rendimento che, già oggi, lo porta nell'Olimpo dei migliori attaccanti del campionato italiano. È secondo dietro a Silvio Piola con 150 gol nella storia della Lazio (deve siglare altre 9 reti per agganciarlo). 155 gol in 292 gare di campionato per Immobile, comprese Genoa e Torino a inizio carriera. Gliene manca solo una per salire a 156 e raggiungere, al ventesimo posto, tre mostri sacri come Inzaghi, Riva e Mancini. Ciro si prepara all'ennesimo campionato sognando un poker da vero bomber.

