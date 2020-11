Lazio, Immobile non si ferma più ma la dedica è sempre la stessa - FOTO

In ogni gara sembra raggiungere il suo massimo e puntualmente nel match successivo Ciro Immobile riesce a fare sempre di più. ll numero 17 è incontenibile: le critiche lo rinforzano e la rabbia si trasforma in cattiveria agonistica. Da quando è tornato in campo il bomber ha segnato una rete a Crotone, fornendo anche un assist, e ieri ha firmato la sua personale doppietta nella vittoria Champions contro lo Zenit. Ad ogni rete però la dedica è sempre la stessa: quella J fatta con la mano per sua moglie Jessica. La sua metà che da anni è al suo fianco e che per prima è scesa in campo a sua difesa quando le critiche si sono fatte feroci e ingiustificate. Se ce ne fosse ancora bisogno, a confermarlo, la Instagram story dell'attaccante biancoceleste.

