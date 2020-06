Lazio, Immobile rassicura e punta l'Atalanta: "Ci siamo" - FOTO

LAZIO, IMMOBILE SOCIAL - Neanche la pandemia sembra avergli fatto perdere lo spolvero del grande attaccante, Ciro Immobile ha ripreso da dove aveva lasciato. A Formello contro la Ternana ha segnato per la Lazio, come è abituato, ribadendo la voglia che ha di tornare a fare sul serio e di firmare gol per la sua squadra. Anche sui social Ciro non vede l'ora di rimettersi al centro dell'attacco in campionato: "Ci siamo" ha postato tra le sue storie condividendo una foto di una sua azione contro la Ternana. Lui che alle prime uscite ha sempre segnato da quando è alla Lazio, ora sente di nuovo il profumo dell'erba e non intende aspettare oltre.

