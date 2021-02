Lazio, Immobile suona la carica: "Voglia di rialzarsi subito e lottare" - FOTO

Una Lazio che ha fatto di tutto per recuperare il match contro l'Inter ma che alla fine esce da San Siro con zero punti nonostante la buona prestazione. La squadra di Inzaghi ha pagato a caro prezzo gli errori difensivi ma non è tempo per fare drammi, sabato ci sarà la Sampdoria e sarà necessario riprendere subito il giusto cammino. Tra chi non ha brillato ieri anche Ciro Immobile che sui social però dimostra la volontà di ripartire subito: "Voglia di rialzarsi subito e di continuare a lottare", questo il post pubblicato dall'attaccante.

Lazio, Armini festeggia Fares via social: "Auguri fratellone" - FOTO

Bonolis: "La Lazio ha una rosa poco ampia. Bayern? Sarà dura, ma mai dire mai"

TORNA ALLA HOMEPAGE