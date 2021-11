Lazio, in casa Immobile l'albero è già pronto: "La magia del Natale" - VIDEO

Manca più d'un mese al Natale, eppure dando un'occhiata ai preparativi di casa Immobile non sembra proprio così. Jessica Melena, che ha più volte sottolineato la bellezza di questo periodo dell'anno, ha messo marito e figli al lavoro per preparare l'albero. Di fronte a tale magia, che sarà mai un po' d'anticipo? La moglie dell'attaccante ha condiviso il video in questione sul proprio profilo Instagram, aggiungendo: "La magia del Natale". Poi la domanda ai follower: "Quanti di voi l'hanno già fatto?".

