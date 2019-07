Lazio, incontro privato tra Lotito e Raggi: si è parlato di stadio

Oggi la Lazio è stata premiata in Campidoglio per la vittoria della Coppa Italia dello scorso 15 maggio. Sorrisi e scambi di doni tra la sindaca Virginia Raggi e il presidente Claudio Lotito. La cerimonia, avvenuta in aula Giulio Cesare, è stata preceduta da un colloquio privato. Secondo quanto riporta Sky Sport Lotito e Raggi hanno parlato del nuovo stadio della Lazio. Il numero uno biancoceleste ha nel nuovo impianto un cavallo di battaglia fin dall'inizio della sua presidenza, oggi è stata l'occasione per discuterne di persona con la prima cittadina.

Pubblicato il 10-07 alle 17.38