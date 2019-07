Lazio, ecco le nuove maglie: divise già presenti negli store ufficiali - FOTO

Lo aveva annunciato la Lazio tramite il responsabile marketing Marco Canigiani: "In Campidoglio occasione ideale per presentare le prime maglie della stagione". E in concomitanza con l’evento che vede i biancocelesti ospiti dalla sindaca Virginia Raggi, nei vari store ufficiali ecco le divise. Sono tre: la prima maglia (celeste) e la terza (blu scuro). In più la casacca del portiere di colore mimetico. Sono già in vendita in attesa del via ufficiale della nuova annata.

Celeste, blu navy e rigato orizzontale per le nuove Home e Third di Macron per #LaPrimaSquadraDellaCapitale pic.twitter.com/Uasb836MOS — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 10 luglio 2019

